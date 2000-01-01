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Израиль: рекорд по закрытию бизнесов | Фото: Thinkstock24.01 16:09   MIGnews.com

Израиль: рекорд по закрытию бизнесов

В 2016 году в Израиле был установлен новый рекорд, которым, правда, достаточно трудно гордиться. По данным компании BDI, специализирующейся на бизнес-информации, прошлый год стал рекордным по количеству закрывшихся бизнесов: не менее 43 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность, что на 2% больше, чем в 2015 году.

В 2016 году открылось 46,7 тысяч новых бизнесов, по итогам года количество бизнесов в стране увеличилось почти на 3.700. В компании BDI отмечают, что налицо ухудшение положения частных предпринимателей, что является частью тенденции, которая начала свое развитие еще в 2009 году и в рамках которой постоянно сокращается разрыв между бизнесами, которые открываются и закрываются в течение года. Из года в год появляется все меньше новых бизнесов, что оказывается непосредственное влияние на появление новых рабочих мест и на темпы экономического роста. Большинство закрывшихся в 2016 году бизнесов находились в центре страны и округе Шарон (40%), 30% действовали на севере страны, 20% на юге и 10% в районе Иерусалима и в столице.

Многие закрывшиеся компании принадлежали к строительной отрасли, которая характеризуется высокой степенью риска. Еще одной «опасной» для предпринимателей отраслью является отрасль общественного питания: в ушедшем году закрылось множество ресторанов, открытых шеф-поварами. Для торговых сетей и магазинов 2016 год тоже был нелегким. Наряду с закрытием многочисленных супермаркетов и коллапсом торговой сети «Мега», специалисты отмечают проблемы в сетях продажи мебели, драгоценных украшений и других.

Интересен тот факт, что треть новых бизнесов выживают максимум два года, а затем прекращают свою деятельность. Почти 78% из них выдерживают всего год, до конца четвертого года дотягивают всего 52% бизнесов, пять лет работы на рынке отмечают всего 49% предпринимателей. 
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