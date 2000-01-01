23.01 15:36 MIGnews.com

Прощание с Голан Телеком: На пути к росту цен на связь

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2017 год стал знаменательным для рынка сотовой связи. Оператор «Голан Телеком», которого смело можно назвать изобретением регулятора, призванным снизить цены на сотовую связь, окончательно покинул нас. Сегодня уже все понимают, что вся конкуренция со стороны Голан, который появился в мае 2012 года, была возможна только благодаря значительным уступкам со стороны государства, и этот этап уже позади. Компания «Электра муцарей цриха» подписала сделку о приобритении сотового оператора «Голан Телеком» за 350 миллионов шекелей и объединении сетей с оператором «Селком», что будет стоить новому владельцу 210-220 миллионов шекелей в год.Что касается уровня цен на сотовую связь, то из финансовых отчетов «Электры следует, что Голан несли убытки в последнем квартале 2016 года. Учитывая этот факт, и то, то Электра продолжает работу на базе соглашений Голан с оператором Селком, можно сказать, что не повышая цены «Электра» будет нести убытки. Поэтому на рынке сотовой связи уже предполагают, что новый владелец начнет повышать стоимость услуг и вопрос только в том насколько и как быстро.Сейчас на рынке сотовой связи достаточно сложная ситуация для «Электры». С одной стороны, потребитель очень чутко следит за изменением цен, с другой стороны на рынке есть и другие «дискаунтные» операторы, к примеру «Хот Мобайл», и пока не ясно как они отреагируют на рост цен. специалисты полагают, что цены все-таки пойдут вверх, хотя и не вернутся на прежний уровень, потому что тот же оператор «Хот Мобайл» тоже является убыточным и никто не упустит возможности начать зарабатывать.Конкуренция на рынке сотовой связи не исчезнет, но она станет намного более умеренной. Рынок не возвращается к ситуации с тремя операторами, все-таки есть 5 основных игроков плюс виртуальные операторы, поэтому не стоит опасаться агрессивного роста ценКлинтами «Голан Телеком» являются 800 тысяч израильтян, которых привлекла дешевая цена. Возможно, им стоит обратить внимание на слова Гиля Шарона, который занимал должность генерального директора оператора «Пелефон», а в новой компании будет председателем совета директоров. Он подчеркнул, что «Электра» останется «дискаунтным» оператором, но цена в 30 шекелей плюс НДС является нелогичной и не может позволить сотовому оператору нормально работать и зарабатывать.