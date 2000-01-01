23.01 20:04 MIGnews.com

Стоимость ипотеки в Израиле выросла на десятки процентов

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Если в ваши планы входит покупка жилья, то вам стоит иметь в виду тот факт, что в течение последних полутора лет стоимость ипотеки выросла на десятки процентов. Несмотря на то, что в Банке Израиля обвиняют в росте стоимости ипотеки выросший уровень риска, который берут на себя коммерческие банки, трудно проигнорировать влияние ограничений, которые ввел сам Банк Израиля, так же, как и отсутствие конкуренции между банками, выдающими ипотеку.Так насколько же выросла стоимость ипотеки за полтора года, с июня 2015 года по ноябрь 2016? По данным Банка Израиля, ипотека под постоянный, непривязанный к индексу потребительских цен процент, подорожала почти на 35%, с примерно 3,3% в июне 2015 до 4,42% в конце 2016 года. Стоимость ипотеки с привязанным к индексу потребительских цен процентом выросла почти на 80% — с 2,13% в июне 2015 года до 3,74% в конце 2016.Ипотека с плавающим процентом, привязанным к индексу потребительских цен, подорожала почти на 90%, с 1,87% в июне 2015 до 3,49% в конце 2016 года. Несмотря на то, что учетная ставка Банка Израиля не изменилась за этот период, и соответственно не изменился процент «прайм» (учетная ставка 0,1% +1,5%), ипотека, привязанная к «прайму», подорожала с 0,9% до 1,4%.Как рост стоимости ипотеки отражается на ежемесячной выплате? Тот, кто взял в июне 2015 года ипотеку размером в миллион шекелей, треть из которой привязана к «прайму», треть взята под постоянный процент без привязки к индексу потребительских цен, и треть — под плавающий процент, должен вернуть 1.253,824 шекеля с ежемесячной выплатой в 4.348 шекелей. Тот, кто взял подобную ссуду в декабре 2015 года, должен платить ежемесячно на 186 шекелей больше (4.534 шекеля), что увеличивает ипотеку на 52 тысячи шекелей или более чем на 20%.Та же ипотека, полученная в ноябре 2016 года, и ежемесячная выплата выросла уже на 548 шекелей до 4.896 шекелей, а общая сумма, которую необходимо вернуть, увеличилась почти на 157 тысяч шекелей.Но этим проблемы покупателей не ограничиваются, потому что за последние полтора года цены на жилье продолжили расти, что вынудило потенциальных покупателей брать в банках больше денег, а значит и возвращать намного больше. Другими словами, квартира, которую можно было купить полтора года назад с ипотекой в миллион шекелей, сегодня потребует от вас ипотеку в 1,1 миллиона шекелей.