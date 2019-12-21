22.12 09:44 MIGnews.com

Линия Тель-Авив-Иерусалим - хит сезона

רכבת ראשונה מתל אביב לירושלים. 21:56. היסטוריה. pic.twitter.com/WrhtxJlKOS — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) December 21, 2019

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Вечером 21 декабря произошло историческое событие - официально была запущена скоростная железнодорожная линия Тель-Авив-Иерусалим.Благодаря новой линии, теперь из Иерусалима в Тель-Авив можно попасть всего за полчаса - по сравнению с 1,5 часами, если пользоваться старой линией.С тем, чтобы позволить поездам развивать высокую скорость на 56-километровом отрезке пути , была создана совершенно новая инфраструктура мостов и тоннелей. Среди них - тоннель длиной в 11,5 километров - самый длинный в Израиле, мост длиной в 1,25 километра - самый длинный в Израиле, мост высотой 90 метров - самый высокий Израиле и станция Навон в Иерусалиме, расположенная в 80 метрах под уровнем земли. Станция Навон является самой глубокой в Израиле и одной из наиболее глубоких железнодорожных станций в мире.Строительство станции, по официальным данным, обошлось в 6,9 миллиардов шекелей, хотя, по некоторым оценкам, превысило 9 миллиардов. Старая линия продолжит оперировать - для пассажиров Бейт-Шемеша и для грузовых поездов.В настоящий момент скоростные поезда перевозят лишь по 400 человек, но в ближайшие месяцы, по завершении работ по созданию электрической инфраструктуры на шоссе Аялон их количество увеличится до тысячи.