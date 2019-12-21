22.12 12:02 MIGnews.com

Скоростной поезд в Иерусалим заполнен лишь на 60%

רכבת ראשונה מתל אביב לירושלים. 21:56. היסטוריה. pic.twitter.com/WrhtxJlKOS — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) December 21, 2019

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По сообщениям в израильской прессе, вопреки ожиданиям и восторгу в прессе, скоростные электропоезда на линии Тель-Авив-Иерусалим утром 22 декабря были заполнены лишь на 60%.При этом с большим энтузиазмом к электропоезду отнеслись жители Иерусалима, у которых появилась возможность попасть в Тель-Авив всего за 32 минуты. Также в восторге от поезда иностранные туристы.Работы по созданию линии электротяги на маршруте Иерусалим - Тель-Авив закончились в прошлый четверг, 19 декабря. Они возобновятся 6 января и продолжатся до 28 января. На настоящий момент на скоростной линии идут четыре поезда в час, по два в каждом направлении. Поезда со станции Хагана в Тель-Авиве начинают ходить в 06:21 и заканчивают в 20:21. В обратном направлении первый поезд выходит в 06:33, а последний 0 в 21:33. на этой линии нет поездов по пятницам. В ночь на субботу уходят два поезда в каждом направлении - в 21:56 и в 22:56.Проект строительства скоростной линии Тель-Авив-Иерусалим первоначально планировали закончить 11 лет назад. После этого дату открытия линии передвинули на 2014 год, а затем - на 2016.Вечером 21 декабря произошло историческое событие - официально была запущена скоростная железнодорожная линия Тель-Авив-Иерусалим.Благодаря новой линии, теперь из Иерусалима в Тель-Авив можно попасть всего за полчаса - по сравнению с 1,5 часами, если пользоваться старой линией.С тем, чтобы позволить поездам развивать высокую скорость на 56-километровом отрезке пути , была создана совершенно новая инфраструктура мостов и тоннелей. Среди них - тоннель длиной в 11,5 километров - самый длинный в Израиле, мост длиной в 1,25 километра - самый длинный в Израиле, мост высотой 90 метров - самый высокий Израиле и станция Навон в Иерусалиме, расположенная в 80 метрах под уровнем земли. Станция Навон является самой глубокой в Израиле и одной из наиболее глубоких железнодорожных станций в мире.Строительство станции, по официальным данным, обошлось в 6,9 миллиардов шекелей, хотя, по некоторым оценкам, превысило 9 миллиардов. Старая линия продолжит оперировать - для пассажиров Бейт-Шемеша и для грузовых поездов.В настоящий момент скоростные поезда перевозят лишь по 400 человек, но в ближайшие месяцы, по завершении работ по созданию электрической инфраструктуры на шоссе Аялон их количество увеличится до тысячи.Утром 18 декабря скоростной поезд впервые прошел по линии, соединивший Иерусалим и Тель-Авив.Министр транспорта Бецалель Смотрич, министр иностранных дел Исраэль Кац и гендиректор "Ракевет Исраэль" Михаэль Майкснер проехались на первом прямом поезде."Для нас это праздник. Сегодня мы отправляем первый поезд с пассажирами из Иерусалима на станцию ха-Хагана, связывающую Иерусалим с Тель-Авивом", – сказал Майкснер.По его словам, проект был очень сложным с точки зрения инфраструктуры и технологий."Сейчас много говорят о первом и втором Израиле, о "государстве Тель-Авив" и "государстве Иерусалим". Автотрассы и железные дороги станут мостами, соединяющими нас. Мы единый народ", - сказал в свою очередь Смотрич.По словам министра, строительство линии является прежде всего заслугой его предшественника. Тем временем, Кац отметил, что открытие сообщения является историческим событием, а новая железнодорожная линия укрепит экономику израильской столицы.