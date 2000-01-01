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Elbit заключил еще одну сделку с Нидерландами на $65 млн | Фото:22.12 11:37   MIGnews.com

Elbit заключил еще одну сделку с Нидерландами на $65 млн

Израильский концерн оборонной электроники Elbit Systems заключил дополнительный контракт с Министерством обороны Нидерландов на сумму 65 млн долларов.

Соответствующее соглашение будет выполняться в течение двух лет, передает Reuters.

Elbit Systems будет поставлять оборудование, состоящее из броневиков для солдат и систем защиты.

В рамках голландской программы по улучшению боевых систем израильский концерн обеспечивает вооруженные силы радиосистемами, вычислительными устройствами, системами наземных транспортных средств.


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