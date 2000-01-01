22.12 08:01 MIGnews.com

Кнессет одобрил бюджет на два года

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По окончании ночного голосования Кнессет одобрил государственный бюджет на 2017-2018 годы.За бюджет проголосовали 60 депутатов, против - 40.Бюджет на 2017 год составит 446,8 миллиардов шекелей и бюджет на 2018 составит 460 миллиардов.Голосование происходило на фоне общественного возмущения, вызванного появлением в бюджете параграфа, согласно которому члены правящей коалиции могут тратить на свои проекты значительные средства. Речь идет о 235 миллионах шекелей в рамках двухлетнего бюджета.Лидер оппозиции, Ицхак Герцог, атаковал бюджет, назвав его “бюджетом без надежды, бюджетом без решения жилищного кризиса, без решения проблем фермеров, без решения проблем тех бизнесов, которым удалось выжить, без решения проблем жертв Холокоста, и конечно же, без решения проблем местных властей”.