22.11 08:08 MIGnews.com
Чехия избавляется от российских боевых вертолетов Ми-24
Армия Чехии после приобретения новых 12 боевых вертолетов производства США планирует продать российские Ми-24, которые сейчас стоят на вооружении Чехии, заявил начальник Генерального штаба Алеш Опат.
Как сказал премьер Андрей Бабиш, два вертолета получит подразделение полиции по борьбе с терроризмом.
Radio Praha
пишет, что глава кабмина сообщил, что он уже договорился об этом с министром внутренних дел Яном Гамачеком.
Напомним, что Чехия покупает в США 8 многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевые AH-1Z Viper. Заказ на поставку оформлено на уровне правительств. Передача вертолетов запланирована на 2023 год.
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