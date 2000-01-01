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Чехия избавляется от российских боевых вертолетов Ми-24 22.11 08:08   MIGnews.com

Чехия избавляется от российских боевых вертолетов Ми-24

Армия Чехии после приобретения новых 12 боевых вертолетов производства США планирует продать российские Ми-24, которые сейчас стоят на вооружении Чехии, заявил начальник Генерального штаба Алеш Опат.

Как сказал премьер Андрей Бабиш, два вертолета получит подразделение полиции по борьбе с терроризмом.

Radio Praha пишет, что глава кабмина сообщил, что он уже договорился об этом с министром внутренних дел Яном Гамачеком.

Напомним, что Чехия покупает в США 8 многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевые AH-1Z Viper. Заказ на поставку оформлено на уровне правительств. Передача вертолетов запланирована на 2023 год.


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