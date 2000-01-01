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Иерусалим стал финалистом международной выставки Smart City | Фото:22.11 15:39   MIGnews.com

Иерусалим стал финалистом международной выставки Smart City

Иерусалим стал финалистом Smart City Expo и получил награду в категории "самой умной" транспортной системы в мире на конкурсе на этой неделе в Барселоне, Испания. На Всемирном конгрессе Smart City представлялись технологические инновации и высокотехнологичное городское планирование в городах по всему миру.

Семь городов, представляющих семь разных категорий, получили награды. Всего рассматривались 450 городов, из которых 28 вышли в финал выставки, в том числе Иерусалим.

Столица Израиля не взяла главный приз, однако стала одним из двух претендентов на премию Mobility Award за интеграцию системы скоростных поездов и сети светофоров с передовой программой искусственного интеллекта.

Со времени интеграции оптимизации AI в системы движения и легкорельсового транспорта количество пассажиров возросло на 50%, в среднем с 40 000 человек в день до 60 000, а время в пути сократилось с 80 минут в один конец до 42 минут.

Орен Дрор, генеральный директор Axilion Smart Mobility, сказал, что его компания использовала платформу Microsoft Azure, "чтобы позволить нам быстро использовать новые и революционные технологии, которые меняют облик города, сокращают время в пути, повышают безопасность и, конечно же, помогают сократить количество загрязнения в центре города."


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