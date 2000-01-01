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Китай о сделке с США: слухи не точны | Фото:22.11 07:13   MIGnews.com

Китай о сделке с США: слухи не точны

Промежуточное соглашение между США и Китаем об окончании торговой войны все еще готовится и имеет все шансы быть заключенным.

Такое заявление сделал официальный представитель китайского министерства торговли Гао Фэн, передает CNBC.

"Внешние слухи по поводу первой фазы сделки и о торговых переговорах в целом не точны", — сказал Фэн, уточнив, что Пекин готов сотрудничать.

Таким образом он отреагировал на слухи, обнародованные в СМИ ранее. В частности, сообщалось, что добиться заключения сделки теперь будет гораздо труднее или вовсе невозможно — из-за принятого Сенатом США законопроекта о защите демократии в Гонконге.

Согласно документу, власти страны должны будут ежегодно оценивать уровень автономности специального административного района от материкового Китая и, если этот уровень будет признан недостаточным, распространять на него те же ограничения, что действуют в отношении Пекина.

О подготовке к заключению первой фазы сделки было объявлено в октябре после американо-китайских переговоров. По словам президента США Дональда Трампа, она должна открыть дорогу к достижению окончательных договоренностей.


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