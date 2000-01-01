22.10 16:30 MIGnews.com

Рост ВВП Израиля резко снизился

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Рост ВВП Израиля в годовом исчислении за второй квартал 2019 года резко снизился до 0,6%.Об этом свидетельствует третья оценка Центрального бюро статистики, передает Globes.Уточняется, что, по второй оценке, во втором квартале экономика страны выросла на 1% в годовом исчислении. Это отражает резкое замедление с 4,7% роста в первом квартале 2019 года и 4,2% в четвертом квартале 2018 года.Израильская экономика без учета чистого налога на импорт выросла на 2,7% в третьем квартале по сравнению с 3,1% по предыдущей оценке.Скромный показатель роста отражает падение частного потребления и инвестиций в основной капитал. Тем не менее, наблюдается рост экспорта товаров и услуг, а также расходов на общественное потребление.На прошлой неделе Израильский валютный фонд снизил прогноз роста ВВП Израиля. По предварительным оценкам фонда, рост экономики Израиля в этом и следующем году будет на уровне 3,1%. Ранее в этом месяце Банк Израиля снизил прогноз роста на 2020 год с 3,5% до 3%.