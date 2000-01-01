Израиль вошел в топ-5 стран по числу миллионеров

Израиль, в котором насчитывается 131 тысяча человек, владеющих миллионом долларов и более, вошел в пятерку стран с самым большим количеством миллионеров на душу населения.
По этому показателю Израиль превзошли лишь Нидерланды, Гонконг, Норвегия и Португалия, о чем свидетельствуют данные отчета Credit Suisse Research Institute, опубликованного накануне в Цюрихе, сообщает интернет-издание Globes.
Стоит отметить, что по численным показателям Израиль занимает 23 место из 23. Число миллионеров в Израиле, согласно прогнозам, вырастет на 32% к 2024 году до 173 000 человек.
В отчете анализируется состояние домашних хозяйств по состоянию на середину 2019 года по стоимости чистых активов после вычета долговых обязательств. Согласно отчету, мировое богатство выросло на 2,6% до $360 трлн. С середины 2018 года уровень благосостояния на одного взрослого увеличился на 1,2% и достиг $70 850.
"Мировое богатство выросло очень умеренными темпами на 2,6% за последний год. Этот низкий рост объясняется, среди прочего, девальвацией других валют по отношению к доллару США. Анализ из пятилетних средних обменных курсов по отношению к доллару показывает 5,9% увеличение, начиная с конца 2017 года, а благосостояние на одного взрослого выросло на 3,8% ", - считает один из авторов доклада, известный экономист Энтони Шоррокс.
США лидируют в мире с 18 614 000 миллионерами, в несколько раз опережая Китай, занимающий второе место с 4 447 000 миллионерами. В то же время Китай, по прогнозам, в ближайшие годы сократит разрыв. Согласно прогнозу, число миллионеров в Китае вырастет на 55% к 2024 году, тогда как в США за этот же период он увеличиться лишь на 23%.
Третье место в списке миллионеров занимает Япония с 3 025 000 миллионерами, и, согласно прогнозам, число миллионеров в этой стране вырастет на 71% к 2024 году, вероятно, из-за сокращения населения страны.
Самая богатая часть земного шара – Северная Америка, где сконцентрированы активы на сумму $114,6 трлн, за ней следуют Европа с $90,7 трлн, Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Китай) с $64,7 трлн и Китай с $63,8 трлн.
Число домохозяйств во всем мире, имеющих чистое богатство в размере $100 млн и более, составляет 55 920, а число домохозяйств, имеющих чистое богатство в размере $500 млн и более – 4830.