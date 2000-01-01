22.10 20:42 MIGnews.com

Израиль вошел в топ-5 стран по числу миллионеров

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Израиль, в котором насчитывается 131 тысяча человек, владеющих миллионом долларов и более, вошел в пятерку стран с самым большим количеством миллионеров на душу населения.По этому показателю Израиль превзошли лишь Нидерланды, Гонконг, Норвегия и Португалия, о чем свидетельствуют данные отчета Credit Suisse Research Institute, опубликованного накануне в Цюрихе, сообщает интернет-издание Globes.Стоит отметить, что по численным показателям Израиль занимает 23 место из 23. Число миллионеров в Израиле, согласно прогнозам, вырастет на 32% к 2024 году до 173 000 человек.В отчете анализируется состояние домашних хозяйств по состоянию на середину 2019 года по стоимости чистых активов после вычета долговых обязательств. Согласно отчету, мировое богатство выросло на 2,6% до $360 трлн. С середины 2018 года уровень благосостояния на одного взрослого увеличился на 1,2% и достиг $70 850."Мировое богатство выросло очень умеренными темпами на 2,6% за последний год. Этот низкий рост объясняется, среди прочего, девальвацией других валют по отношению к доллару США. Анализ из пятилетних средних обменных курсов по отношению к доллару показывает 5,9% увеличение, начиная с конца 2017 года, а благосостояние на одного взрослого выросло на 3,8% ", - считает один из авторов доклада, известный экономист Энтони Шоррокс.США лидируют в мире с 18 614 000 миллионерами, в несколько раз опережая Китай, занимающий второе место с 4 447 000 миллионерами. В то же время Китай, по прогнозам, в ближайшие годы сократит разрыв. Согласно прогнозу, число миллионеров в Китае вырастет на 55% к 2024 году, тогда как в США за этот же период он увеличиться лишь на 23%.Третье место в списке миллионеров занимает Япония с 3 025 000 миллионерами, и, согласно прогнозам, число миллионеров в этой стране вырастет на 71% к 2024 году, вероятно, из-за сокращения населения страны.Самая богатая часть земного шара – Северная Америка, где сконцентрированы активы на сумму $114,6 трлн, за ней следуют Европа с $90,7 трлн, Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Китай) с $64,7 трлн и Китай с $63,8 трлн.Число домохозяйств во всем мире, имеющих чистое богатство в размере $100 млн и более, составляет 55 920, а число домохозяйств, имеющих чистое богатство в размере $500 млн и более – 4830.