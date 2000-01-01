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Израиль прекращает подачу электроэнергии в ПА | Фото:23.09 07:15   MIGnews.com

Израиль прекращает подачу электроэнергии в ПА

Израильская компания "Хеврат хашмаль" начинает отключать электричество в населенных пунктах Палестинской автономии из-за непогашенных долгов на сумму почти 1,3 млрд шекелей.

Такое заявление было обнародовано 22 сентября, передает агентство Maan.

С понедельника компания снизит подачу электричества на некоторые районы Западного берега. Пока речь идет об отключениях по расписанию, в определенные часы. Как известно, израильская компания обеспечивает нужды ПА и Газы в электричестве примерно на 91%.

Полностью от поставок израильского электричества зависят ряд арабских населенных пунктов в западной части долины реки Иордан, Рамалла, Аль-Бира, Бейт-Лехем и Иерихон.

В ПА уже осудили отключения света, назвав это "шантажом" со стороны израильских властей.

"Оккупационное правительство стремится с помощью этих санкций и эксплуатации долгов за электроэнергию оказать давление на палестинское правительство, чтобы оно приняло соглашение, которое не уважает права палестинцев", – сказал глава энергетического управления ПА Зафер Мельхем.


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