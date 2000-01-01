Израиль прекращает подачу электроэнергии в ПА

Израильская компания "Хеврат хашмаль" начинает отключать электричество в населенных пунктах Палестинской автономии из-за непогашенных долгов на сумму почти 1,3 млрд шекелей.
Такое заявление было обнародовано 22 сентября, передает агентство Maan.
С понедельника компания снизит подачу электричества на некоторые районы Западного берега. Пока речь идет об отключениях по расписанию, в определенные часы. Как известно, израильская компания обеспечивает нужды ПА и Газы в электричестве примерно на 91%.
Полностью от поставок израильского электричества зависят ряд арабских населенных пунктов в западной части долины реки Иордан, Рамалла, Аль-Бира, Бейт-Лехем и Иерихон.
В ПА уже осудили отключения света, назвав это "шантажом" со стороны израильских властей.
"Оккупационное правительство стремится с помощью этих санкций и эксплуатации долгов за электроэнергию оказать давление на палестинское правительство, чтобы оно приняло соглашение, которое не уважает права палестинцев", – сказал глава энергетического управления ПА Зафер Мельхем.