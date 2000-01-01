22.09 15:19 MIGnews.com

WeWork задолжала израильским банкам баснословную сумму

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Компания WeWork, специализирующаяся на торговле высокотехнологичной недвижимостью для офисов формата Open Space и "коворкингов", задолжала сразу трем крупнейшим финансовым организациям Израиля около $100 миллионов.Об этом сообщает издание Globes.На фоне проблем, с которыми компания столкнулась в ходе запланированного выхода на IPO из-за неоднозначной оценки активов компании, подтвердились ее долги перед банком Леуми, банком Аполим и страховой компанией The Phoenix Holdings Ltd, которые в сумме достигают около $100 млн.Отметим, Леуми и Апоалим участвовали в международном консорциуме банков, предоставившего компании, основанную в Нью-Йорке израильтянином Адамом Нейманом кредитную линию на общую сумму $500 миллионов. Аполим выделил ей около $20-25 млн, а Леуми – еще порядка $40-50 млн. Кроме того, страховая компания Phoenix также предоставила WeWork кредит еще на $30 млн.Продажа высокотехнологичной недвижимости, на которую сейчас огромный спрос, и впечатляющие оценки во время переговоров по долевому финансированию, способствовало возникновению у кредиторов большей терпимости к финансовым результатам WeWork, в сравнении с обычными риелторами. С момента основания компания постоянно расширяла кредитные линии, а оценить их размер в полном объеме на данный момент не представляется возможным.Несмотря на это, WeWork накопила существенные денежные резервы.Согласно отчетам, стартап, изначально оценивавшийся в $47 млрд, все еще планирует до конца года выйти на биржу, однако вероятность этого падает с каждым днем.Инвесторы и финансовые аналитики раскритиковали структуру корпоративного управления компанией, дающую Нейману ничем не ограниченный контроль над компанией. Кроме того, отмечается что WeWork тратит баснословные суммы денег на аренду помещений, находящихся в собственности у Наймана.