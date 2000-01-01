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Ганц создаст коалицию без Либермана и Ликуда 22.09 11:12   MIGnews.com

Ганц создаст коалицию без Либермана и Ликуда

Высокопоставленные сановники партии Кахоль Лаван сообщили телеканалу КАН о том, что намерены предложить идею коалиционного правительства ультраортодоксальным партиям.

Кахоль Лаван, таким образом, надеется сформировать “узкую коалицию” в Кнессете - без партии Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана.

Соответствующее решение уже якобы принято главой Кахоль Лаван Бени Ганцем, осознавшим, что ШАС и Яадут А-Тора, располагающие, в общей сложности, 17 мандатами, гораздо важнее для него, чем Либерман.

Информацию КАН прокомментировал министр туризма Израиля Ярив Левин, возглавляющий команду переговорщиков Ликуда на коалиционных переговоров. Он не верит в то, что это возможно: “Интерес всех партий правого блока - сохранить наш союз. Это желание Ганца приведет к созданию такого правительства, которое никто из нас не хочет”.

Левин считает, что Ганц должен начать немедленные переговоры с Нетаниягу: “Я рекомендую, чтобы Ганц и Нетаниягу сели за стол переговоров и начали говорить. Сейчас сложилась невозможная ситуация, в которой одна сторона постоянно говорит о правительстве национального единства - и при этом отказывается вступать в переговоры с другой”.


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