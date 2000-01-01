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23.07 08:39   MIGnews.com

Amazon снизил цены за доставку в Израиль

Американский гигант интернет-торговли Amazon проводит новый эксперимент на израильском рынке.

Amazon объявил о возобновлении бесплатной доставки в Израиль при покупках на сумму больше 75 долларов (израильтянам придется платить за эти посылки налоги и пошлины).

При покупках ряда товаров на сумму меньше чем 75 долларов, стоимость доставки снижена с 8-9 долларов до 4-5.

Обязательным условием для бесплатной доставки является покупка товаров самого Amazon а не в тех сделках, где эта платформа выступает в качестве посредника.
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