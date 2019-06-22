22.06 09:33 MIGnews.com
В Тбилиси возмущены приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, которые трудятся в туристической отрасли, негодуют из-за решения российского гаранта прекратить полеты россиян в страну
.
В одной из гостиниц сказала, что данное решение скажется на стране, т.к. туда приезжают много россиян.
"Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно", - сказал источник, пишет Газета
.
Стоит отметить, что таксисты и владельцы сетей общественного питания негативно оценили происходящее, ведь сезон только начался, а туризм связан с деньгами и вливаниями в экономику.
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