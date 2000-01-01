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23.06 06:18   MIGnews.com

McDonald's повышает цены в Израиле

McDonald's, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания во всем Израиле поднимает цены на некоторые продукты из своего меню, сообщает ресурс Globes.

Однако руководство компании успокаивает посетителей заведения, что цены повысятся только на 5% его блюд, в то время как цены на остальное его меню останутся неизменными.

Например, текущая цена на Big Mac с жареным картофелем и безалкогольным напитком, установленная на уровне 36 шекелей, будет повышена на 3%.

Кроме того, в компании планируют увеличить цены на блюда нестандартного размера. Так, теперь заказ гамбургера больше стандартного размера обойдется в дополнительные 5 шекелей (до этого соответствующая услуга оценивалась в 4 шекеля).

"Взвешенный рост цен составляет всего 0,1%. Стоимость 95% блюд в сети не изменилась, включая Royal Mac, Nuggets, Chicken, Big America и детское питание", - говорится в заявлении McDonald's.


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