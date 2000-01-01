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Новая вершина: 10 тысяч долларов за 1 биткоин | Фото: AFP22.06 12:00   MIGnews.com

Новая вершина: 10 тысяч долларов за 1 биткоин

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов 22 июня.
Так, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 биткоин подорожал на 10,22% – до $10,7 тысяч.
Растут в цене и другие криптовалюты. Курс Ethereum поднялся почти на 8% – до $305, Bitcoin Cash подорожал на 5,6% – $2,1 тысяч.
Аналитики рынка отмечают, что поддержку стремительному росту биткоина оказывает информация о запуске виртуальной валюты от соцсети Facebook Libra. Само по себе наличие такого платежного средства как Libra может значительно укрепить криптоэкономику.
На прошлой неделе курс биткоина поднялся выше отметки в $9 тысяч. Это произошло впервые с мая 2018 года.


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