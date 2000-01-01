Пандемия: ВОЗ потерпела неудачу в сборе средств

В частности, ВОЗ удалось собрать лишь $800 млн из необходимых для борьбы с пандемией $1,7 млрд.
"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что объем объявленных взносов на борьбу с пандемией коронавируса в этом году составил почти 800 миллионов долларов США", – сказано в публикации.
По словам Гебреисус, ВОЗ с начала пандемии ВОЗ "работала день и ночь" для координации глобальной реакции на всех трех уровнях организации. Речь идет о предоставлении технических советов, катализации политической солидарности, активизации ресурсов, координации логистики и многое другое.