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Пандемия: ВОЗ потерпела неудачу в сборе средств | Фото:23.05 07:11   MIGnews.com

Пандемия: ВОЗ потерпела неудачу в сборе средств

Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ) так и не смогла собрать нужную сумму денег для борьбы с пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

В частности, ВОЗ удалось собрать лишь $800 млн из необходимых для борьбы с пандемией $1,7 млрд.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что объем объявленных взносов на борьбу с пандемией коронавируса в этом году составил почти 800 миллионов долларов США", – сказано в публикации.

По словам Гебреисус, ВОЗ с начала пандемии ВОЗ "работала день и ночь" для координации глобальной реакции на всех трех уровнях организации. Речь идет о предоставлении технических советов, катализации политической солидарности, активизации ресурсов, координации логистики и многое другое.


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