Стало известно, кто смог обогатиться за время пандемии
Во время пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 американские миллиардеры смогли неплохо подзаработать.
Об этом свидетельствует исследование Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies,
Так, c 18 марта по 19 мая граждане США из списка богатейших людей разбогатели в общей сложности на $434 миллиарда. Совокупный капитал пяти миллиардеров за этот период вырос на $75,5 млрд – на 19%.
В числе тех, кто обогатился за время пандемии, оказались глава Amazon Джефф Безос – состояние на $34,6 млрд, создатель Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.