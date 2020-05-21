Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Стало известно, кто смог обогатиться за время пандемии | Фото:22.05 22:10   MIGnews.com

Стало известно, кто смог обогатиться за время пандемии

Во время пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 американские миллиардеры смогли неплохо подзаработать.

Об этом свидетельствует исследование Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies,

Так, c 18 марта по 19 мая граждане США из списка богатейших людей разбогатели в общей сложности на $434 миллиарда. Совокупный капитал пяти миллиардеров за этот период вырос на $75,5 млрд – на 19%.

В числе тех, кто обогатился за время пандемии, оказались глава Amazon Джефф Безос – состояние на $34,6 млрд, создатель Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:49
Скончался теннисист-легенда Эшли Купер
21:29
Израиль: родители забыли малыша в раскаленной машине
21:07
Саудовская Аравия и ОАЭ: мечети останутся закрытыми
20:46
Китай введет в Гонконге закон против мятежей: США ответили
20:34
Попытка теракта: подозревается палестинский полицейский
20:25
Ривлин поздравил старейшую праведницу народов мира
20:04
СМИ: Кадыров – в тяжелом состоянии
19:43
Силы безопасности ПА выходят из "зоны В" в Иерусалиме
19:22
ООН: Йемен не справился с кризисом коронавируса
19:01
Кипр дал зеленый свет для израильских туристов
18:40
Палестинцы примут участие в любой встрече, организованной РФ
18:19
Крушение самолета в Пакистане: последние слова пилота
17:58
Нетаниягу – Хаменеи: враги Израиля сами в опасности
17:37
COVID-19 в детсаду в Ришон ле-Цион: проведена проверка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  