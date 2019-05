22.05 07:34 MIGnews.com

Акции китайского гиганта рухнули в преддверии запретов США

Показатели крупнейшего в мире поставщика продуктов видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. рухнули после того, как New York Times заявила, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения потока американских технологий ведущему производителю оборудования для видеонаблюдения в Китае.Акции упали на 9,6%, а затем восстановились на 6,2% по состоянию на 9:50 утра в Шэньчжэне. В ближайшие недели Белый дом примет окончательное решение о том, следует ли ограничивать экспорт американских компонентов в Hikvision, как это делается с Huawei Technologies Co. , сообщает Times. Такой шаг приведет к эскалации напряженности в отношениях с Китаем и вызовет вопросы о том, будут ли США преследовать больше технологических лидеров страны.Hikvision является составной частью индекса MSCI Asia Pacific Index и входит в число акций Шэньчжэня, наиболее принадлежащих иностранным инвесторам.