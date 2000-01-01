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Израильская Azrieli заявила о сильных результатах | Фото:22.05 21:07   MIGnews.com

Израильская Azrieli заявила о сильных результатах

Израильская компания в сфере недвижимости Azrieli Group заявила о положительной тенденции в своих результатах за первый квартал 2019 года с ростом выручки и улучшением основных показателей.

Об этом в среду, 22 мая сообщает портал PRNewswire.

В заявлении Azrieli, крупнейшей риэлторской компании, котирующейся на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE), говорится о прибыли в размере 369 миллионов шекелей ($ 102 миллиона) по сравнению с 259 миллионами годом ранее.

Отмечается, что рыночная капитализация в этом году подорожала более чем на 20%, что свидетельствует о рекордном уровне, достигнутому в прошлом месяце.

Представители Azrieli уточнили, что операционный доход (NOI), который отражает основной бизнес группы, вырос на 8% до 399 миллионов шекелей в первом квартале, а прибыль от идентичных объектов недвижимости выросла на 6% до 393 миллионов шекелей.

Известно, что Azrieli, в общей сложности, владеет 1,2 миллиардами квадратных метров арендных площадей.


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