Израильская Azrieli заявила о сильных результатах

Израильская компания в сфере недвижимости Azrieli Group заявила о положительной тенденции в своих результатах за первый квартал 2019 года с ростом выручки и улучшением основных показателей.
Об этом в среду, 22 мая сообщает портал PRNewswire.
В заявлении Azrieli, крупнейшей риэлторской компании, котирующейся на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE), говорится о прибыли в размере 369 миллионов шекелей ($ 102 миллиона) по сравнению с 259 миллионами годом ранее.
Отмечается, что рыночная капитализация в этом году подорожала более чем на 20%, что свидетельствует о рекордном уровне, достигнутому в прошлом месяце.
Представители Azrieli уточнили, что операционный доход (NOI), который отражает основной бизнес группы, вырос на 8% до 399 миллионов шекелей в первом квартале, а прибыль от идентичных объектов недвижимости выросла на 6% до 393 миллионов шекелей.
Известно, что Azrieli, в общей сложности, владеет 1,2 миллиардами квадратных метров арендных площадей.