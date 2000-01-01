Израиль не признает биткоин полноценной валютой

Суд Центрального округа в Лоде согласился с позицией Налогового управления Израиля, которая заключается в том, что виртуальные валюты не могут учитываться при определении налоговых обязательств, а поэтому не могут считаться иностранными валютами.
Представители фемиды отметили, что тот же биткоин является активом, но не валютой, а поэтому принципы налогообложения не могут быть применены к операциям с этой виртуальной валютой.
В своем заявлении судья Шмуэль Борнштейн предположил, что в сложившейся ситуации биткоин может даже исчезнуть и быть заменен другой виртуальной валютой.
Апеллянтом в тестовом деле (которое еще может дойти до Верховного суда) является Ноам Коупл, основатель стартапа DAV блокчейна, который год назад создал ICO (первичное предложение монет).
Коупл в суде утверждал, что биткоин следует приравнять к иностранной валюте, а прибыли от операций с ним – к курсовым разницам, которые все же не должны облагаться налогом, поскольку не были получены от деловой активности.
Судья Борнштейн согласился с позицией налогового органа, в результате чего заявитель облагается налогом в размере около 3 миллионов шекелей.
Кроме того, проигравшей стороне необходимо будет уплатить 30 тысяч шекелей как налог на доход от прироста капитала и издержки по суду.