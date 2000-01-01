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Цены на хлеб растут вслед за ценами на молоко | Фото: AFP22.05 14:28   MIGnews.com

Цены на хлеб растут вслед за ценами на молоко

“Цена на сорта хлеба, находящиеся под контролем государства должна повыситься как минимум на 5% и это напрямую связано с повышением тарифов на электричество. Цены на хлеб должны были быть пересмотрены с момента повышения тарифов - а это полтора года назад!” - именно с такой просьбой обратились Пекарни "Берман" и "Энджел" в БАГАЦ.
Пекарни обращаются в в БАГАЦ уже во второй раз.
Согласно государственной вещательной корпорации "Кан", пока не известна точная дата повышения контролируемой государством цены на хлебобулочные изделия.

В декабре 2018 года министерство экономики сообщало о том, что ведомству удалось достичь соглашения с руководством хлебопекарен по поводу повышения цен на хлеб. В соответствии с этим сообщением, цена на три из пяти основных видов хлеба, цены на который контролируются государством, должна была остаться без изменений. Речь шла о стандартном сером хлебе ("лехем ахид кехе") весом 750 граммов, белом хлебе весом 750 граммов, и нарезанном белом хлебе весом 500 граммов.
Министерство экономики обещало, что цены на эти виды хлеба не будут повышены.
Напоминаем, что в начале месяца было рекомендовано повысить контролируемые цены на молочные продукты на 3.5%.


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