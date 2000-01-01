22.05 22:22 MIGnews.com

Нефть Brent впервые с апреля превысила $54 за баррель

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Стоимость барреля нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше отметки в 54 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.Так, по состоянию на утро понедельника, 22 мая, июльские фьючерсы на этот сорт нефти торговались по 54,07 доллара за баррель. Рост составил 0,86%. Июньские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,93% – до 50,80 доллара.По данным СМИ, последний раз баррель Brent стоил больше 54 долларов 19 апреля.Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия хотят предложить на министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК продлить действие соглашения о сокращении нефтедобычи на девять месяцев. Эта информация послужила толчком для роста нефтяных цен.