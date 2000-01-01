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flickr 22.05 16:34   MIGnews.com

Россия и Турция официально сняли все ограничения в торговле

Москва и Анкара подписали совместное заявление о взаимной отмене ограничений в торговле, сообщает ТАСС.

Подписи под документом поставили зампреды правительств двух стран — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.

Сегодня Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, там он провел переговоры с Йылдырымом.

В рамках визита в Стамбул Медведев должен будет встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в марте Турция ввела заградительные пошлины на поставки целого ряда видов российской продукции, мотивируя это тем, что Россия не сняла ограничения на импорт некоторых турецких товаров.

"Помидорные войны" между двумя странами обошлась России в 1,5 млрд долларов, Турции в 1,7 млрд.
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