Изменения на рынке: продавцы снижают цены на квартиры
Пять месяцев подряд снижения цен на квартиры и застой на рынке недвижимости сделали свое: психология рынка изменилась. Об этом гласит отчет исследовательского института “Арлов", специализирующегося в анализе данных в сфере недвижимости. Институт пользовался данными крупнейшего израильского портала Yad2 и Налогового управления. По утверждению составителей отчета, продавцы квартир стали значительно более гибкими в цене, и впервые после десятилетия роста цен они вынуждены снижать цену продажи квартиры, в среднем, более чем на 100 тысяч шекелей.
В отчете указано, что квартиры, которые были выставлены на продажу посредством публикации объявлений на сайте Yad2, были проданы в последнем квартале 2017 года по цене на 108,5 тысяч шекелей, в среднем, ниже первоначально запрошенной (то есть, на 6,7% дешевле). Таким образом, скидка, на которую были готовы пойти владельцы квартир в отчетный период, на десятки процентов превысила скидки, на которые продавцы были готовы ранее.
В рамках исследования изучались сделки в сфере вторичной недвижимости в 28 городах Израиля в период с начала 2015 года по четвертый квартал 2017 года, подробное изложение результатов было опубликовано в экономическом издании The Marker. В рамках исследования отслеживались объявления о продаже квартир, опубликованные порталом Yad2, и после совершения сделки исследователи получали информацию о стоимости продажи квартиры от налоговых органов. В ходе работы они проверили десятки тысяч сделок, осуществленных с 2015 по 2017 год включительно.
В последнем квартале 2017 года снижение цен на квартиры от заявленной в объявлении было максимальным. В Петах-Тикве продавцы уступали, в среднем, 4,1% от заявленной цены (71.996 шекелей), в Ришон ле-Ционе - 4,4% (84.794 шекеля), в Иерусалиме - 5,7% (114.502 шекеля), в Беэр-Шеве 7,6% (78.878 шекелей), в Хайфе 7% (89.970 шекелей), в Нетании - 4,1% (79.360 шекелей), в Тель-Авиве 4,6% (129.032 шекеля), в Холоне 6% (107.415 шекелей), в Ашдоде 3,9% (66.913 шекелей) и в Ашкелоне - 4,8% (62.916 шекелей).
В случаях, когда квартиры продавались на Yad2 через посредников, запрошенная цена была, как правило, завышенной, однако при высоком спросе на квартиры она снижалась к заключению соглашения на не слишком значимую сумму: 60-70 тысяч шекелей. Так было во втором квартале 2015 года, когда покупателей было еще много, и значительную долю составляли инвесторы. Они стремились завершить сделки до повышения налога на приобретение квартир, вступившего в силу в конце июня 2015 года.
Вскоре после этого количество покупателей начало снижаться, и владельцы продаваемых квартир шли на большую гибкость в цене. В первом квартале 2016 года средний размер “уступки” составлял уже 78 тысяч шекелей, а в первом квартале 2017 года - уже 88 тысяч шекелей. В конце 2017 года владельцы квартир продавали их дешевле, в среднем, на 109 тысяч шекелей, чем планировали изначально.
Нельзя забывать и о продолжительности периода ожидания с момента, когда квартира выставлялась на продажу, и до совершения сделки. Во втором квартале 2015 года этот период был продолжительным: в среднем, 145 дней, в третьем квартале 2016 года квартиры “подвисали” всего на 119 дней, но в 2017 году тенденция вновь изменилась, и время ожидания вернулось к 140 дням, в среднем.