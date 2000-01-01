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Фото из fliсkr - Трамп и премьер-министр Ирландии/ The White House 22.03 09:53   MIGnews.com

Трамп объявит о торговой войне с Китаем уже сегодня

О новых торговых мерах против Китая, президент США Дональд Трамп планирует объявить в четверг, 22 марта. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.

"Завтра (в четверг) президент объявит о шагах, которые он решил предпринять на основании расследования, проведенного представителем США на торговых переговорах (Робертом Лайтхайзером), в отношении действий со стороны властей Китая, приводящих к дисбалансу рынка",- сообщает он, добавив, что Штаты также рассматривали приписываемые КНР случаи кражи американской интеллектуальной собственности.

Как ранее сообщала газета The Washington Post, в Белом доме планируют ввести пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию в размере 60 млрд долларов, которая оказалась на американских прилавках вследствие похищения информации, составляющей коммерческую тайну или вынуждения передать ее " в обмен на доступ к своему рынку".

При этом в Китае с настороженностью отнеслись к этой информации, и объявили, что в случае развязывания Соединенными Штатами Америки торговой войны, они будут защищать свои национальные интересы. По данным газеты The Wall Street Journal в Пекине разрабатывается план ответных действий, которые будут касаться американского аграрного сектора. В частности, КНР может ввести сборы на продукты сельского хозяйства, произведенные в США.
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