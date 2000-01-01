Греческая фирма готова добывать газ на израильских оффшорах

В разработку двух месторождений будут вложены 1,6 миллиарда долларов, а газ из них должен начать поступать в 2021 году, пишет издание.
Напомним, что на прошлой неделе Energean мобилизовала на Лондонской бирже 460 миллионов долларов, из которых 405 будут направлены на разработку месторождений.
Согласно заявлению компании, деньги будут использованы для финансирования доли Energean Oil & Gas в проекте, которая составляет 70%. Остальные 30% лягут на плечи Kerogen Capital, уточняет издание.
По словам генерального директора Energean Oil & Gas Матиоса Ригаса, проект также финансируется за счет кредитной линии в размере 1,28 млрд. долл., которую подкрепили Morgan Stanley, Natixis, Bank Hapoalim и Société Générale.
Ригас подчеркнул, что компания намерена создать наводную установку, которая будет перерабатывать до 8 млрд. кубометров газа в год. 90-километровый газопровод будет связывать установку с израильским побережьем, где он будет соединяться с внутренней газовой инфраструктурой.