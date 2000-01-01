Онлайн кредит на карту за пару минут

Самым быстрым сервисом микрокредитования по праву можно считать - Loany. Данная услуга способствует получению быстрого займа на карту, будучи при этом в любой точке страны. Каждый день люди решают экстренные вопросы посредством такого способа кредитования. Будь то: поход к врачу, шоппинг или покупка нового гаджета. Loany помогает решить любой срочный финансовый вопрос.
Почему стоит обратиться в Loany?
Главная цель микро финансовой организации Лоани - обеспечить быструю финансовую поддержку людям, которые в этом нуждаются. При этом минуя ряд сложностей для клиентов. Так, в процесс обработки заявок в Loany была внедрена автоматизированная система. Это позволяет очень быстро проверять информацию, принимать решение и отправлять деньги на карту.
В отличие других финансовых компаний, которые выдают кредиты наличкой и требуют личного общения, Лоани беспокоиться о комфорте последних. К тому же, мфо не требует какие-либо справки, подтверждающие финансовые возможности или информацию о поручителях. Компания понимает, что в случаях, когда человек обращается за займом в организацию, ему неприятно ставить в известность кого-либо.
Чтобы получить онлайн займ в МФО, достаточно быть совершеннолетним гражданином Украины. Кроме этого клиенту понадобится сообщить в заявке:
1. Личные данные (ИНН, паспорт).
2. Достоверную информацию о себе (профессию, статус, адрес и прочее).
3. Номер банковской карты.
Получить займ просто - не нужно освещать свое финансовое положение или просить поддержки у друзей.
Скорость и удобство - еще не все козыри Лоани
Наверняка каждый слышал о черных кредитных списках? Попадая в него, заемщик уже не сможет оформить займ в банке. Также получить кредит будет проблематично и в других финансовых учреждениях. Подобная информация всплывает в базе данных автоматически, как только данные заемщика поступают в нее.
Компания Лоани не отказывает таким заемщикам, которые в свое время допустили просрочку по выплате кредита. Лояльное отношение ко всем клиентам формирует большой новых пользователей услуги. А обратившись в компанию и своевременно погашая онлайн займы, человек напротив имеет шанс повысить свой рейтинг кредитной истории и покинуть черный список.
При первом обращении, клиент может рассчитывать на займ до 3 тысяч гривен. Последующий лимит кредита будет увеличиваться, а процентная ставка - снизится. Кроме таких выгодных условий, мфо предлагает частые акции для постоянных клиентов, которые позволяют оформить займ с минимальным процентом по промокоду.
Как получить кредит в Лоани?
Оформить онлайн кредит на карту - не трудно. Достаточно зайти на сайт loany.com.ua и выполнить следующие операции:
1. Выбрать желаемую сумму и срок кредитования.
2. Заполнить заявку на кредит, внося корректные данные о себе.
3. Ждать решения на сайте, по эмейлу или смс.
4. Получить деньги на карту.
Получить выгодный кредит онлайн в Loany - доступно и легко. К тому же, это самый быстрый способ получения денег. Сравнить скорость услуги можно с доставкой пиццы, из расположенной по соседству пиццерии. Разница будет лишь в том, что деньги в долг вы получите намного быстрее, чем курьерскую доставку!