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Фото: pixabay.com 22.03 13:19   MIGnews.com

Минэкономразвития: в марте рост ВВП снизился на 0,4%

Согласно докладу Минэкономразвития под названием "Картина деловой активности" за март, рост экономики РФ в прошлом месяце замедлился до 1,5% в годовом выражении, сообщает РИА Новости.

"Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 (в январе ВВП РФ составляло 1,9%) процентного пункта в феврале с 0,6 процентного пункта в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 процентного пункта (0,3 процентного пункта в январе)" – говорится в документе.

При этом как утверждают в министерстве, в стране ускорился рост грузооборота до 1,8% в годовом выражении, однако в тоже время снизились темпы роста оптовой и розничной торговли до 0,9%. Также, как передает информационное агентство, динамика строительства находится в плачевном состоянии – она практически близка к нулю.

Основной вклад в рост ВВП вносят небазовые отрасли, такие как операции с недвижимым имуществом и аренда и сектор услуг. Некий позитив можно заметить и в финансовой сфере государства, где все негативные эффекты от снижения общего уровня ставок, компенсируется устойчивым ростом объема кредитования.

Помимо этого, в министерстве отмечают, что в прошлом месяце российская промышленность продолжила свой курс восстановления после спада в конце 2017 года. Так, за прошлый месяц промышленное производство выросло на 1,5% в годовом выражении после 2,9%, которые были в начале 2018 года.

"При этом впервые с мая прошлого года рост показали все четыре укрупненных сектора промышленности — добыча, обработка, энергетика и водоснабжение", - пишет РИА Новости.
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