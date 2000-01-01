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23.03 06:30   MIGnews.com

Объем российского военного экспорта превысил $15 млрд

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами заявил, что Россия по итогам 2016 года удержала второе место в мире по объемам военного экспорта, передает Интерфакс.

По словам российского президента, объем военного экспорта России в прошлом году превысил $15 миллиардов.

Также Путин напомнил, что в 2015 году экспорт составил $14,5 миллиардов.

"По данным Стокгольмского института исследования мировых проблем, доля России в мировом экспорте оружия составляет 23%, США существенно впереди – 33%, дальше идут Китай – 6,2%, Франция – 6%, Германия – 5,6%", – рассказал президент.
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