23.03 06:30 MIGnews.com

Объем российского военного экспорта превысил $15 млрд

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Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами заявил, что Россия по итогам 2016 года удержала второе место в мире по объемам военного экспорта, передает Интерфакс.По словам российского президента, объем военного экспорта России в прошлом году превысил $15 миллиардов.Также Путин напомнил, что в 2015 году экспорт составил $14,5 миллиардов."По данным Стокгольмского института исследования мировых проблем, доля России в мировом экспорте оружия составляет 23%, США существенно впереди – 33%, дальше идут Китай – 6,2%, Франция – 6%, Германия – 5,6%", – рассказал президент.