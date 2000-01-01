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Производители компьютерных игр заработают больше ожидаемого | Фото:22.02 22:10   MIGnews.com

Производители компьютерных игр заработают больше ожидаемого

Общая капитализация мировой индустрии компьютерных игр выросла в сумме до $150 млрд из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Financial Times.

Жители Китая, вынужденные сидеть дома на карантине, побили рекорды по количеству установок игр и других приложений на смартфоны. За первые две недели февраля они сделали более 222 млн загрузок через онлайн-магазин Apple, что на 40% больше, чем в среднем в 2019 году.

В большинстве бесплатных мобильных игр есть возможность потратить деньги. На этом фоне акции крупнейшего китайского поставщика мобильных игр Tencent подскочили до 20-месячного максимума. А ее рыночная капитализация сейчас превышает $500 млрд.

Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners, отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост продолжится в последующие недели. Люди проводят больше времени за компьютерами, и это дает новые возможности для монетизации игр и приложений.


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