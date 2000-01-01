Производители компьютерных игр заработают больше ожидаемого

Жители Китая, вынужденные сидеть дома на карантине, побили рекорды по количеству установок игр и других приложений на смартфоны. За первые две недели февраля они сделали более 222 млн загрузок через онлайн-магазин Apple, что на 40% больше, чем в среднем в 2019 году.
В большинстве бесплатных мобильных игр есть возможность потратить деньги. На этом фоне акции крупнейшего китайского поставщика мобильных игр Tencent подскочили до 20-месячного максимума. А ее рыночная капитализация сейчас превышает $500 млрд.
Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners, отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост продолжится в последующие недели. Люди проводят больше времени за компьютерами, и это дает новые возможности для монетизации игр и приложений.