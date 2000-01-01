Что будет с экономикой Израиля в 2020 году

В 2019 году экономический рост Израиля замедлился по сравнению с 2018 годом.
Об этом говорится в статье британского экономического еженедельного журнала The Economist.
Это объясняется более слабыми инвестициями в основной капитал и ростом экспорта. Уточняется, что ежемесячный рост экономической активности был стабильным в декабре, в то время как уровень безработицы снизился, а производственный индекс PMI вырос.
Эксперты считают, что в 2020 году экономика Израиля должна продемонстрировать хорошие результаты на фоне здорового рынка труда, роста населения и экспорта газа с месторождения "Левиафан".
Однако существует риск снижения на фоне напряженности в мировой торговле, нестабильной региональной геополитики, внутренней политической стагнации.