Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Что будет с экономикой Израиля в 2020 году | Фото:22.02 13:01   MIGnews.com

Что будет с экономикой Израиля в 2020 году

В 2019 году экономический рост Израиля замедлился по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в статье британского экономического еженедельного журнала The Economist.

Это объясняется более слабыми инвестициями в основной капитал и ростом экспорта. Уточняется, что ежемесячный рост экономической активности был стабильным в декабре, в то время как уровень безработицы снизился, а производственный индекс PMI вырос.

Эксперты считают, что в 2020 году экономика Израиля должна продемонстрировать хорошие результаты на фоне здорового рынка труда, роста населения и экспорта газа с месторождения "Левиафан".

Однако существует риск снижения на фоне напряженности в мировой торговле, нестабильной региональной геополитики, внутренней политической стагнации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:36
Коронавирус: число зараженных в Южной Корее резко возросло
12:10
Видео: ножевая атака в Иерусалиме
11:27
Коронавирус: Лицмана обвинили в погоне за вниманием СМИ
11:06
"Арабскому миру промыли мозги"
10:45
Черный список: оправдания Иран за финансирование террора
10:22
Появились новые тревожные данные о коронавирусе
10:01
Дипскандал в ООН с Израилем: Бельгия сдалась
09:40
Иран охватила паника из-за пяти смертей от коронавируса
09:19
Кац пристыдил Бельгию за антисемитский карнавал
08:58
Первый случай коронавируса в Ливане
08:37
Ганц оказался на плакате Авода: Кахоль Лаван негодует
08:16
Вспышка коронавируса в Италии: зафиксирована первая смерть
07:31
Ливан: два БПЛА Израиля вторглись в воздушное пространство
07:10
Новые случаи заражения коронавирусом в ОАЭ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus