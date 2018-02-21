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Китай уступил России по запасам золота23.02 05:24   MIGnews.com

Китай уступил России по запасам золота

Россия взобралась на пятую позицию в мире по объему запасов монетарного золота. Сообщается, что страна потеснила на шестое место Поднебесную. Запасы монетарного золота в международных резервах российской стороны по итогам января 2018 года выросли на 20 тонн и составляют 1857 тонн.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Bloomberg.

Так, в Народном банке Китая, который освоился на шестом месте, числится 1843 тонны драгоценного металла.

Естественно, крупнейшим суверенным держателем золота в мире остается Америка - 8133 тонн. На второй позиции Германия - 3374 тонны, на третьем - Италия, 2452 тонны, далее Франция - 2436 тонн.

Китай уступил России по запасам золота
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