Китай уступил России по запасам золота

Россия взобралась на пятую позицию в мире по объему запасов монетарного золота. Сообщается, что страна потеснила на шестое место Поднебесную. Запасы монетарного золота в международных резервах российской стороны по итогам января 2018 года выросли на 20 тонн и составляют 1857 тонн.
Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Bloomberg.
Так, в Народном банке Китая, который освоился на шестом месте, числится 1843 тонны драгоценного металла.
Естественно, крупнейшим суверенным держателем золота в мире остается Америка - 8133 тонн. На второй позиции Германия - 3374 тонны, на третьем - Италия, 2452 тонны, далее Франция - 2436 тонн.