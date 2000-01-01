22.02 15:53 MIGnews.com

Израиль за год стал коррумпированее

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За прошедший год Израиль спустился на 4 позиции в рейтинге НГО Transparency International, основанном на индексе восприятия коррупции, который организация составляет ежегодно. Так, если в 2016 году Израиль занимал 28 место из 176 стран, то в 2017-ом – уже 32-е. При этом среди 35 стран-членов ОЭСР наша страна расположилась на 23 месте.Рейтинг каждой страны в списке оценивается филиалами TI на основании исследований местных и иностранных организаций и экспертов в области госуправления, гражданского общества, экономики и управления бизнесом.Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории. Израиль набрал 62 балла, что означает слабое влияние коррупции на государство.Согласно опубликованному рейтингу, наименее коррумпированным государством является Новая Зеландия, которой удалось потеснить на второе место даже многолетнего лидера – Данию. За ними следуют Финляндия, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Швеция, Канада, Люксембург, Нидерланди и Великобритания.Любопытно, что Израилю не удалось стать первым даже в своем регионе. Среди ближневосточных стран первое место досталось Объединенным Арабским Эмиратам, а второе – Катару, которые, тем не менее, в общем зачете, заняли 21-е и 29-е места соответственно.Самыми коррумпированными странами оказались Ирак, Венесуэла, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, Судан, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан и Сомали.