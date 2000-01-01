Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израиль за год стал коррумпированее 22.02 15:53   MIGnews.com

Израиль за год стал коррумпированее

За прошедший год Израиль спустился на 4 позиции в рейтинге НГО Transparency International, основанном на индексе восприятия коррупции, который организация составляет ежегодно. Так, если в 2016 году Израиль занимал 28 место из 176 стран, то в 2017-ом – уже 32-е. При этом среди 35 стран-членов ОЭСР наша страна расположилась на 23 месте.

Рейтинг каждой страны в списке оценивается филиалами TI на основании исследований местных и иностранных организаций и экспертов в области госуправления, гражданского общества, экономики и управления бизнесом.
Израиль за год стал коррумпированее

Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории. Израиль набрал 62 балла, что означает слабое влияние коррупции на государство.

Согласно опубликованному рейтингу, наименее коррумпированным государством является Новая Зеландия, которой удалось потеснить на второе место даже многолетнего лидера – Данию. За ними следуют Финляндия, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Швеция, Канада, Люксембург, Нидерланди и Великобритания.

Любопытно, что Израилю не удалось стать первым даже в своем регионе. Среди ближневосточных стран первое место досталось Объединенным Арабским Эмиратам, а второе – Катару, которые, тем не менее, в общем зачете, заняли 21-е и 29-е места соответственно.

Самыми коррумпированными странами оказались Ирак, Венесуэла, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, Судан, Йемен, Афганистан, Сирия, Южный Судан и Сомали.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
В Лондоне вручили Brit Awards
21:54
Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео)  
21:14
Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу
21:05
Сильный пожар в Ашдоде, ранен 21 человек  
20:59
Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране
20:26
Amnesty International: Израиль пытает и убивает детей
19:36
Внук террориста из "Черного сентября" отрекся от деда
18:53
Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ
18:49
Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме
18:34
Лапид призвал Могерини признать "Хизбаллу" террористами
17:46
Египет приговорил к смерти 21 террориста
17:39
Мужчина разбогател благодаря чайнику Бартля
17:07
Арабы в гневе: израильских гандболистов пустили в Катар
16:40
Иран советует Израилю пересмотреть свою "гегемонию"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus