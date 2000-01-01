23.02 02:12 MIGnews.com

Мадуро ананонсировал биткоины, подкрепленные золотом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Венесуэла на следующей неделе выпустит новую криптовалюты, подкрепленную золотом. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает телеканал Globovision."Я не хочу опережать события, но у нас есть сюрприз, касающийся петро и золота, который будет иметь те же масштабы, что и в случае с нефтью, - сказал глава южноамериканского государства.На этой неделе Венесуэла выпустила собственную цифровую валюту под название "петро", которая поддерживается запасами нефти. Ее стоимость равна цене одного барреля добываемой в стране "черного золота". По словам Мадуро, данная инициатива принесет Венесуэле 735 млн. долларов за счет инвесторов, заинтересовавшихся предложением.