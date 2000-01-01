Мадуро ананонсировал биткоины, подкрепленные золотом

Венесуэла на следующей неделе выпустит новую криптовалюты, подкрепленную золотом. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает телеканал Globovision.
"Я не хочу опережать события, но у нас есть сюрприз, касающийся петро и золота, который будет иметь те же масштабы, что и в случае с нефтью, - сказал глава южноамериканского государства.
На этой неделе Венесуэла выпустила собственную цифровую валюту под название "петро", которая поддерживается запасами нефти. Ее стоимость равна цене одного барреля добываемой в стране "черного золота". По словам Мадуро, данная инициатива принесет Венесуэле 735 млн. долларов за счет инвесторов, заинтересовавшихся предложением.