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Microsoft откроет первый дата-центр в Израиле | Фото:22.01 20:01   MIGnews.com

Microsoft откроет первый дата-центр в Израиле

В среду, 22 января, Microsoft заявила, что создаст свой первый облачный дата-центр в Израиле. Центр будет предлагать облачные услуги израильским клиентам, начиная с Azure и заканчивая Office 365. Ожидается, что он начнет функционировать примерно в 2021 году.

"Это предполагает значительные инвестиции Microsoft в израильский рынок", - говорится в сообщении компании. Глобальная облачная инфраструктура Microsoft в настоящее время обслуживает 56 регионов в 21 стране и обслуживает более миллиарда клиентов и 20 миллионов предприятий.

Израильский дата-центр компании будет соответствовать требованиям безопасности и конфиденциальности для хранения данных в Израиле и Европе.

"Когда я общаюсь с заказчиками из стран EMEA (Europe, the Middle East and Africa), становится ясно, что мощь облачных вычислений важна для их конкурентоспособности", - заявил Мишель ван дер Бель, президент Microsoft в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сначала компания открыла местный филиал в Израиле в 1989 году, и основала свой первый центр исследований и разработок в стране, первый за пределами США, в 1991 году. В настоящее время он также управляет израильским бизнес-подразделением, центром исследований и разработок, венчурным фондом и программой стартапов.

В 2020 году компания запустит новый кампус Microsoft Israel, говорится в сообщении.

Microsoft в июне 2019 года заявила, что ее первые центры обработки данных на Ближнем Востоке - в Абу-Даби и Дубае - теперь находятся в режиме онлайн.


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