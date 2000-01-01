22.01 15:15 MIGnews.com

Израиль 20-й в рейтинге ведущей бизнес-школы INSEAD

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Согласно глобальному индексу, опубликованному в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии, Израиль занимает 20-е место в мире по уровню развития и привлечения новых талантов.Индекс, ежегодно публикуемый ведущей бизнес-школой INSEAD, оценивает вложение стран в человеческий капитал для производительности и процветания. Показатели 132 стран измерялась по 70 переменным из 6 категорий: привлечение; рост; сохранность; профессионально-технические навыки; и глобальные знания.Исходя из результатов, Израиль находится на 20-м месте в категориях поддержки, роста и сохранности талантов. Однако страна заняла лишь 48-м месте по способности привлечения.Авторы утверждают, что очень низкий уровень внутренней открытости (105-е место) в первую очередь улучшится за счет большей терпимости к меньшинствам и иммигрантам. Таким образом, рейтинг возглавляют Швейцария, США и Сингапур. Малайзия - единственная страна с доходом выше среднего, которая входит в число 30 наиболее конкурентоспособных стран. На другом конце спектра Йемен, Ангола и Демократическая Республика Конго.Израиль, страна с самым высоким рейтингом в Северной Африке и регионе Западной Азии, находится на одно место позади Японии и опережает Францию. Еврейское государство улучшило свой рейтинг в последние годы, занимая в среднем 20-е место в 2018-2020 годах по сравнению с 25-м местом в 2015-2017 годах.Тель-Авив, известный как центр для стартапов и инноваций, считается 72-м ведущим городом мира по конкурентоспособности на рынке человеческого капитала.По словам специалистов, в области искусственного интеллекта и технических достижений, институты и механизмы, необходимые для их полного и социального принятия, часто им "не соответствуют".