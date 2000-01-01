Кахлон: стабильность правительства сократила госдолг
Министр финансов Моше Кахлон на заседании правительства 22 января сообщил, что государственный долг Израиля сократился на 21 миллиард шекелей.
Сэкономленные средства направлены на различные проекты в области образования, здравоохранения, социальной защиты и помощи молодежи.
Кахлон заявил: “Я очень извиняюсь, что мы разочаровали всех прогнозистов, которые на протяжении года долдонили о нулевом приросте ВНП и об увеличении государственного долга. Политическая стабильность правительства очень помогла и очень помогает. Нам также удалось провести бюджеты 2015-2016 годов, аа также 2017-2018 - и это сильное послание рынкам”.