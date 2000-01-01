22.01 13:04 MIGnews.com

Кахлон: стабильность правительства сократила госдолг

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Министр финансов Моше Кахлон на заседании правительства 22 января сообщил, что государственный долг Израиля сократился на 21 миллиард шекелей.Сэкономленные средства направлены на различные проекты в области образования, здравоохранения, социальной защиты и помощи молодежи.Кахлон заявил: “Я очень извиняюсь, что мы разочаровали всех прогнозистов, которые на протяжении года долдонили о нулевом приросте ВНП и об увеличении государственного долга. Политическая стабильность правительства очень помогла и очень помогает. Нам также удалось провести бюджеты 2015-2016 годов, аа также 2017-2018 - и это сильное послание рынкам”.