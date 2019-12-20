Американский журнал Forbes назвал главных "неудачников"-миллиардеров в 2019 году, которые понесли самые большие потери.
Так, антирейтинг возглавил второй по богатству человек Индии Азим Премджи, потерявший за год 14,1 миллиарда долларов. В марте он объявил о передаче своей доли в IT-компании Wipro Limited стоимостью 7,5 миллиардов долларов благотворительному фонду. За всю бизнес-карьеру он потратил на благотворительность в общей сложности 21 миллиард. Собственный капитал Премджи –7,2 миллиарда.
На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, общее состояние которого сократилось на 13,1 миллиарда долларов и составило 109,7 млрд. Он понес потери из-за развода с женой Маккензи, которая получила 25% акций Amazon.
На третьем месте оказался глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра, потерявший за год 3,4 миллиарда долларов. Теперь он не является миллиардером – состояние 660 млн долларов.
Четвертое место в списке миллирдеров-"неудачников" занял гендиректор компании Uber Трэвис Каланик, потеряв 3,1 млрд долларов после неудачного IPO сервиса такси. Акции его компании упали на 30%, из-за чего ему пришлось продавать ценные бумаги, попутно выплачивая серьезные налоги. Капитал бизнесмена – 2,8 млрд долларов.
Замыкает пятерку лидеров антирейтинга сопредседатель Zall Smart Commerce Group Янь Чжи, занимающийся сооружением торговых центров. Он потерял около 3 млрд долларов за год, из-за чего состояние составило 2,1 млрд.