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Названы главные `неудачники`-миллиардеры года | Фото:21.12 19:00   MIGnews.com

Названы главные "неудачники"-миллиардеры года

Американский журнал Forbes назвал главных "неудачников"-миллиардеров в 2019 году, которые понесли самые большие потери.

Так, антирейтинг возглавил второй по богатству человек Индии Азим Премджи, потерявший за год 14,1 миллиарда долларов. В марте он объявил о передаче своей доли в IT-компании Wipro Limited стоимостью 7,5 миллиардов долларов благотворительному фонду. За всю бизнес-карьеру он потратил на благотворительность в общей сложности 21 миллиард. Собственный капитал Премджи –7,2 миллиарда.

На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, общее состояние которого сократилось на 13,1 миллиарда долларов и составило 109,7 млрд. Он понес потери из-за развода с женой Маккензи, которая получила 25% акций Amazon.

На третьем месте оказался глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра, потерявший за год 3,4 миллиарда долларов. Теперь он не является миллиардером – состояние 660 млн долларов.

Четвертое место в списке миллирдеров-"неудачников" занял гендиректор компании Uber Трэвис Каланик, потеряв 3,1 млрд долларов после неудачного IPO сервиса такси. Акции его компании упали на 30%, из-за чего ему пришлось продавать ценные бумаги, попутно выплачивая серьезные налоги. Капитал бизнесмена – 2,8 млрд долларов.

Замыкает пятерку лидеров антирейтинга сопредседатель Zall Smart Commerce Group Янь Чжи, занимающийся сооружением торговых центров. Он потерял около 3 млрд долларов за год, из-за чего состояние составило 2,1 млрд.


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