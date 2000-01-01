21.12 09:23 MIGnews.com

Санкции США против "Северного потока-2" вступили в силу

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В субботу, 21 декабря, американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу.Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США."После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета санкции вступают в силу немедленно", – сказано в заявлении.Согласно указу, иностранные компании, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 30,4 м и более в рамках строительства газопроводов, должны немедленно прекратить все работы.Как стало известно, из-за американских санкций вейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", объявила о приостановке всех работ незадолго о вступлении ограничений в силу."В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - сказано в заявлении компании.Во вторник сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей.