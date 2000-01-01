Россия договорилась о транзите своего газа через Украину
В субботу, 21 декабря, Украина и Россия согласовали условия и объемы транзита газа в Европу на 2020 год.
Действующий контракт между странами истекает 31 декабря 2019 года.
"Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – позже сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Окончательным договоренностям предшествовали несколько раундов консультаций в Брюсселе, Вене, Берлине и Минске. 19 декабря делегации в течение девяти часов вели переговоры при участии Еврокомиссии и властей Германии.
"Договоренность, которая была вчера достигнута, покрывает ключевые положения, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу после 1 января", — рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
В конечном итоге, стороны подписали следующие пункты договора: транзит на пять лет с возможностью продления; минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год; тариф на транспортировку газа для России будет расти; Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома". Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов.
По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, документы для продления транзита природного газа через территорию Украины с 1 января 2020 года должны быть подписаны до 29 декабря.