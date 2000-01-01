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Россия договорилась о транзите своего газа через Украину | Фото:21.12 21:11   MIGnews.com

Россия договорилась о транзите своего газа через Украину

В субботу, 21 декабря, Украина и Россия согласовали условия и объемы транзита газа в Европу на 2020 год.

Действующий контракт между странами истекает 31 декабря 2019 года.

"Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – позже сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Окончательным договоренностям предшествовали несколько раундов консультаций в Брюсселе, Вене, Берлине и Минске. 19 декабря делегации в течение девяти часов вели переговоры при участии Еврокомиссии и властей Германии.

"Договоренность, которая была вчера достигнута, покрывает ключевые положения, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу после 1 января", — рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

В конечном итоге, стороны подписали следующие пункты договора: транзит на пять лет с возможностью продления; минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год; тариф на транспортировку газа для России будет расти; Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома". Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов.

Россия договорилась о транзите своего газа через Украину | Фото:

Россия договорилась о транзите своего газа через Украину | Фото:

Россия договорилась о транзите своего газа через Украину | Фото:
По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, документы для продления транзита природного газа через территорию Украины с 1 января 2020 года должны быть подписаны до 29 декабря.


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