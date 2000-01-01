Исламский альянс ищет пути для обхода санкций

Турция, Иран, Катар и Малайзия создают экономический альянс, который стремится использовать золото в качестве стандарта торговли и способа защиты от экономического давления Запада.
В иранских СМИ распространили мнение, будто новый "золотой динар" поможет преодолеть американские санкции, передает The Jerusalem Post.
"Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад утверждает, что Иран, Малайзия, Турция и Катар рассматривают золотой динар и бартерную торговлю как способ защитить себя от любых будущих экономических санкций", – сообщает Press TV.
Встреча представителей вышеуказанных стран состоялась в Куала-Лумпуре. Они хотят создать так называемый исламский альянс, который будет более тесно сотрудничать в обозримом будущем.
Предложенная торговая система может позволить странам обойти запреты на финансирование терроризма и эмбарго на поставки оружия. Есть вероятность, что новая бартерная схема также сможет работать и в интересах ХАМАСа.
Саудовская Аравия и другие страны, состоящие в Организации исламского сотрудничества, считают, что встреча в Малайзии подорвет существующие исламские институты.