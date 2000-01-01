21.12 20:44 MIGnews.com
Катар передаст деньги Газе: когда объявят дату
В воскресенье, 22 декабря, будет объявлена дата выплаты "катарского гранта" нуждающимся семьям в Палестинской автономии.
По данным Safa
, об этом заявил представитель министерства социального развития Газы.
Уточняется, что дату выплаты определяет так называемый катарский комитет по восстановлению сектора Газа.
По предварительным данным, что получателей пособий в этот раз будет в разы больше, чем обычно. В рамках "гранта" Катара бедные семьи получают по 100 долларов наличных в месяц.
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