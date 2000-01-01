Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Катар: дата выплат Газе будет озвучена в ближайшее время | Фото:21.12 20:44   MIGnews.com

Катар передаст деньги Газе: когда объявят дату

В воскресенье, 22 декабря, будет объявлена дата выплаты "катарского гранта" нуждающимся семьям в Палестинской автономии.

По данным Safa, об этом заявил представитель министерства социального развития Газы.

Уточняется, что дату выплаты определяет так называемый катарский комитет по восстановлению сектора Газа.

По предварительным данным, что получателей пособий в этот раз будет в разы больше, чем обычно. В рамках "гранта" Катара бедные семьи получают по 100 долларов наличных в месяц.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Россия договорилась о транзите своего газа через Украину
20:11
Болтон поставил под сомнение компетентность МУС
20:05
Член Кнессета: израильтян должны и будут судить в Гааге
19:39
Исламский альянс ищет пути для обхода санкций
19:00
Названы главные "неудачники"-миллиардеры года
17:39
Лавров: США не помешают России реализовывать проекты
17:07
ХАМАС ликует из-за скандального решения МУС по Израилю
16:37
В Германии резко ответили США на новые санкции
16:01
ОАЭ: Израиль воспринимается арабскими странами, как партнер
15:36
Сын Нетаниягу отчитал ЕС и поставил дипломатов в ступор
15:00
На семью Заворотнюк обрушилась новая неприятность
14:37
Фото обнаженных израильтянок продолжают сливать в Telegram
14:21
Кровавые протесты в Индии: число жертв растет
13:58
Амир Перец: мы будем ключевыми партнерами Ганца
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus