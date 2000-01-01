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Налог на пластик: суд призвал Элькина к ответу | Фото:21.12 12:16   MIGnews.com

Налог на пластик: суд призвал Элькина к ответу

Верховный суд Израиля потребовал от Министерство охраны окружающей среды объяснить, почему возраст залоговой стоимости на пластиковые бутылки не распространялся на контейнеры емкостью выше 1,5 литра.

Министру Зееву Элькину поручили дать ответ до июня 2020 года, передает The Times of Israel.

Так, закон о хранении пластиковой тары обязывает потребителей платить 0,3 шекеля за пластиковые контейнеры объемом до 1,5 литра. Однако в настоящее время эта мера распространяется на бутылки объемом от 100 до 1,5 литров.

Суд также потребовал от Элькина ответить, почему вопрос об обложении налогом пластиковых бутылок объемом от 1,5 литров и выше не был поднят Экономическим комитетом Кнессета.

"Верховный суд сделал предупреждение министру охраны окружающей среды. Это решение свидетельствует о незаконном поведении министра Элькина, который уступил давлению компаний, производящих напитки", – сказал представитель группы защитников окружающей среды, подавшей иск, Амит Брача.

Он также заявил, что Элькин воспользовался выборами в Израиле, чтобы избежать решения по этому вопросу.


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