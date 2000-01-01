Налог на пластик: суд призвал Элькина к ответу

Так, закон о хранении пластиковой тары обязывает потребителей платить 0,3 шекеля за пластиковые контейнеры объемом до 1,5 литра. Однако в настоящее время эта мера распространяется на бутылки объемом от 100 до 1,5 литров.
Суд также потребовал от Элькина ответить, почему вопрос об обложении налогом пластиковых бутылок объемом от 1,5 литров и выше не был поднят Экономическим комитетом Кнессета.
"Верховный суд сделал предупреждение министру охраны окружающей среды. Это решение свидетельствует о незаконном поведении министра Элькина, который уступил давлению компаний, производящих напитки", – сказал представитель группы защитников окружающей среды, подавшей иск, Амит Брача.
Он также заявил, что Элькин воспользовался выборами в Израиле, чтобы избежать решения по этому вопросу.