21.12 11:02 MIGnews.com

Курс BTC поднимется до 200 000 долларов в 2019 году

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Дарья Генералова, сооснователь успешного блокчейн-проекта ICOBox, поведала о потенциале главной криптовалюты, который может раскрыться в 2019 году. За время работы на рынке альтернативных денег она неоднократно давала прогнозы на долгосрочные и краткосрочные периоды. В этот раз объектом ее анализа стал Биткоин, который сейчас переживает не лучшие времена. Большой опыт специалиста в данной сфере не раз помогал госпоже Генераловой достигать серьезных результатов в ситуации, когда вся отрасль переживала кризис. Однако, данный прогноз стоит расценивать как предновогоднюю фантазию: «что случится если?». Специалисты призывают не использовать данную информацию при принятии решений в инвестировании.Швейцарский регулятор FINMA, который специализируется на анализе транзакций финансового рынка, определил максимальный объем криптовалютных активов, из которых могут состоять банковские фонды. Данный лимит составил 4 процента. Таким образом, государственное учреждение документально подтвердило интерес к цифровым деньгам. Швейцария еще раз подтвердила свое решение войти в число глобальных лидеров на рынке криптовалют.Отметим, сегодня многие страны мира ориентируются на действия прогрессивного государства. Поэтому в будущем их решение может стать шаблоном для других юрисдикций и финансовых институтов. Откуда взялась сумма в 4 процента от денежных резервов? Судя по всему, эксперты регулятора отталкивались от текущего потенциала рынка. Вряд ли при этом учитывалась возможность наступления глобального кризиса, с которым человечество уже столкнулось около 10 лет назад.Во всем мире осознают высокую вероятность экономического коллапса. В результате таких действий может резко снизиться стоимость золота. В 2008 году мир уже сталкивался с подобным катаклизмом, масштабы которого в последний раз встречались лишь во времена Великой Депрессии. Из-за обвала глобального финансового рынка в период с 2008 по 2009 годы стоимость золота сократилась с 1000 до 700 долларов за унцию. Подобной ситуации можно ожидать и в ближайшее время.К чему приведет резкое сокращение стоимости драгоценного металла? В первую очередь, на него будут вынуждены реагировать банки, которым придется искать другие стабильный активы для защиты накоплений от обесценивания. При определенном стечении обстоятельств до 20 процентов средств коммерческих учреждений будут конвертированы в Биткоин. В ситуации высокого спроса на цифровые деньги криптовалюта вырастет в цене до отметки в пределах 200 тысяч долларов за токен.