Трампа назвали виновным в подрыве мировой экономики
Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что президент США Дональд Трамп ставит под угрозу стабильность мировой экономики своими действиями.
Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.
По словам Лагард, у президента США "есть много ключей, которые разблокировали неопределенность и риски".
"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", — сказала экс-директор МВФ.
Лагард добавила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. В частности, если сократить рост экономики почти на один процент, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, росту безработицы.