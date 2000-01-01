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Трампа назвали виновным в подрыве мировой экономики | Фото:22.10 07:11   MIGnews.com

Трампа назвали виновным в подрыве мировой экономики

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что президент США Дональд Трамп ставит под угрозу стабильность мировой экономики своими действиями.

Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

По словам Лагард, у президента США "есть много ключей, которые разблокировали неопределенность и риски".

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", — сказала экс-директор МВФ.

Лагард добавила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. В частности, если сократить рост экономики почти на один процент, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, росту безработицы.


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