22.10 07:11 MIGnews.com

Трампа назвали виновным в подрыве мировой экономики

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Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что президент США Дональд Трамп ставит под угрозу стабильность мировой экономики своими действиями.Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.По словам Лагард, у президента США "есть много ключей, которые разблокировали неопределенность и риски"."Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", — сказала экс-директор МВФ.Лагард добавила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. В частности, если сократить рост экономики почти на один процент, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, росту безработицы.