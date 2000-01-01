21.09 10:35 MIGnews.com

Саудовская Aramco станет "сильнее, чем когда-либо"

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Саудовская Aramco станет "сильнее, чем когда-либо" после атаки 14 сентября на ее нефтяные объекты - сказал исполнительный директор Амин Насер."Пожары, которые должны были уничтожить Aramco, имели непредвиденные последствия: 70 000 из нас заставили нас быстро и уверенно соединиться, и мы вышли из этого инцидента сильнее, чем когда-либо", - сказал он сотрудникам Aramco.Насер добавил, что эти атаки "закрепили за миром огромное значение Саудовской Аравии и ее нефтяной промышленности". Насер также высоко оценил силы гражданской обороны Саудовской Аравии и героических сотрудников, которые помогли сдержать ущерб от нападений."У нас есть еще одна причина для национальной гордости, и это великое достижение, которое героические сотрудники в поддержке групп гражданской обороны достигли в сдерживании ущерба от диверсионных атак", - сказал он.